解放軍航母「遼寧」艦戰鬥群最近穿越宮古海峽，進入太平洋。分析家18日說，這次航行很可能是要在靠近台灣，還有南海的海域從事例行演訓。

據中方官媒《環球時報》18日報導，日本防衛省統合幕僚監部17日晚宣布，日本海上自衛隊周三在距日本長崎男女群島以西約350公里的東海海域發現，中方海軍航母「遼寧」艦在055型驅逐艦「南昌」號、054A型飛彈護衛艦「日照」號，還有901型綜合補給艦「呼倫湖」號護衛下，向東南方向航行。編隊於16日從東海南下出宮古海峽，航向台灣東方的西太平洋。

在這過程中，解放軍航母戰鬥群於東海和太平洋進行了艦載直升機起降訓練，並在太平洋進行了艦載戰機起降演訓。而日本則出動已改裝為航母的「出雲」號則和「秋月」號驅逐艦，加上P-1和P-3C巡邏機等監視偵察。

而日本防衛省聯合參謀部周四發布的另一份新聞稿說， 052D型飛彈驅逐艦「廈門」號上周二循著類似航線進入太平洋。觀察人士說，這艘船很可能也是遼寧航母戰鬥群的一部分。

要求匿名的北京軍事專家指出，「遼寧」艦航母戰鬥群很可能在進行例行演訓。事實上，這並不是「遼寧」艦今年第一次穿越宮古海峽，早在4月時，它就循著相同的航線往返。

當時中方海軍發言人高秀成說，「遼寧」艦航母編隊在台灣附近進行例行年度演訓，是年度計畫內的例行性安排。而中方海軍組織「遼寧」艦航母編隊跨區機動，航經宮古海峽、巴士海峽，到南海有關海域開展訓練，符合國際法和國際慣例，今後他們仍將按計畫，常態組織類似演訓，加快提升航母編隊體系作戰能力。