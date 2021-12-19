民進黨參選人林靜儀氣勢向上發展，帶動競選團隊再下一城的信心。（盧金足攝）

學者建議國民黨參選人顏寬恒必須重新整頓政黨動員力，與在脈網絡與在地勢力，明年1月9日補選才有險勝的機會。（盧金足攝）

「四大公投統計不同意的票數，比同意的票多，民進黨傾全黨動員力，遠比國民黨強」，興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡直言，若將公投結果評估為基本盤，中二區立委補選還不到1個月時間，民進黨參選人林靜儀氣勢向上發展，帶動競選團隊再下一城的信心，國民黨參選人顏寬恒「空軍」戰力不足，屢遭負面議題攻擊，當前更要加強「陸軍」，盤整在地人脈網絡補足。

公投被視為議題，並非對人的選舉，袁鶴齡觀察四大公投的投票走向，台中市三項公投沒過關，僅公投綁大選以1000多票險勝，但全國性的公投，一定程度連動即將舉行的中二選區選舉。

這場全國矚目中二選區選舉，公投仍可視為藍綠版塊的指標參考，公投台中市計逾233萬人有投票權，全市設1872個投開票所投票，投票結果出爐，投票率42.12％，投票人數98萬4607人，四項公投只有公投綁大選是同意票數大於不同意，其他三項為不同意票數大於同意。

台中市選委會統計，第17案重啟核四同意票47萬4423票，不同意票50萬0786票，第18案反萊豬，同意票48萬4612票、不同意票49萬0521票。

第19案公投綁大選同意票48萬8644票、不同意票48萬7288票，第20案珍愛藻礁同意47萬6279票、不同意49萬8457票。

袁鶴齡說，民進黨從顏寬恒的家族占地與個人議題，掀起陸空大戰，但顏寬恒處於解釋和說明情況，公投是一個警訊，顏陣營勢必要重新調整策略和步伐，國民黨和民進黨明年1月9日這一役，戰況激烈也是明年台中市長選舉前哨戰。

袁鶴齡強調，綠營在公投大勝，民進黨參選人林靜儀氣勢增強，「恒儀」戰役，國民黨主席朱立倫、民進黨主席蔡英文都有不能輸的壓力，國民黨在中二選區必須重新整頓政黨動員力與在脈網絡與在地勢力，明年1月9日補選才有險勝的機會。