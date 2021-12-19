黑嘉嘉今出席代言活動。（上揚國際提供）

黑嘉嘉棋藝精湛，近期以圍棋老師身份推出「黑嘉嘉圍棋教室」APP推廣圍棋文化，同時她的演藝事業行程滿檔，時尚活動、電影戲劇拍攝邀約不斷，受到眾多知名品牌廠商青睞，不僅接下保養品、手機、印表機等產品代言，更擔任台南春福年年建案的房地產代言人，19日她在台南出席房地產粉絲見面會活動「聖誕我們年在一起，黑嘉嘉VVIP見面會」，活動上大秀手藝，親自為粉絲煮咖啡，提前度過聖誕午茶時光。

黑嘉嘉5月份起擔任台南春福年年建案的代言人，她開心地表示：「很榮幸能擔任春福年年的代言人，家跟家人都是最重要的，一個好的房子能讓自己擁有勇往前直的力量。」被問到現階段是否考慮買房置產，她表示現在台北工作、生活，會先以租屋形式為主，選擇住房首要條件是交通易達性，若是附近有捷運站或公車站，交通便捷會是她的考量重點。即將到來的聖誕節，因為有安排工作，她將在工作中與夥伴們一起度過，跨年那天目前規劃想去101欣賞璀璨的煙火秀。