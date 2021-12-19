台北101大樓86樓「頂鮮101餐廳」合約到今年12月31日，便終止與台北101長達11年的合作，撤出台北101。頂鮮母企業、御頂餐飲集團董事長李日東日前無奈表示，去年疫情期間台北101要求接受1年短約，今年又以「業績未達標」為由不續約，咬牙苦撐如今卻被一腳踢開。對此，台北101今（19）日則針對雙方之合約期滿狀況提出說明。

針對近日李日東對媒體發佈之言論，台北101大樓事業處營運長劉家豪澄清表示，該內容不符雙方租約條件之事實，嚴重影響台北101公司聲譽，強調是單純商業租約到期事件，並說明頂鮮原租約期限至2020年12月31日止，頂鮮因經營團隊更迭等問題，經營情況不佳，特別是過去五年業績嚴重下滑，因此近年來台北101定期密集與頂鮮開會進行營運檢討，並要求頂鮮提出營運改善計畫。

劉家豪指出，雙方續約一年至2021年12月31日，目的是希望頂鮮提出營運改善計畫，但頂鮮從未提出營運改善計畫；而頂鮮原承諾在今年4月30日前提出營運改善計畫，但截至10月選商程序結束前都未提出。

劉家豪續說明，指出邀請廠商參與選商期間，頂鮮於2021年9月1日主動提出退場解約，而台北101於今年8月發出選商邀約，明定廠商須於9月15日前回覆招商條件書及提供營運計畫，頂鮮卻在9月1日由代表人陳叔永副總主動提出退場計畫，並索取工程圖規劃拆遷。針對台北101要求廠商提出招商條件書與營運計畫一事，頂鮮遲至10月6日始回覆招商條件書，同時提出以原有條件一半的租金作為選商提案，且未提供任何營運提升計畫；在選商時，頂鮮積欠6到9月未繳租金，累計已超過新台幣1000萬元，依合約此為違約狀況。

雖頂鮮積欠租金，但基於頂鮮為長期租戶關係，台北101仍邀請頂鮮參與選商。劉家豪表示，頂鮮於9月1日曾主動提出撤場解約，凸顯經營之不確定性風險，顯見當時頂鮮有解約退場之打算；而近日李日東董事長經常以員工權益作為混淆視聽之訴求，不知道李日東先生當時是如何考慮員工權益？

根據與頂鮮合約，劉家豪說，頂鮮並無優先承租權；而86樓高空餐廳選商結果，由「饗賓餐飲集團」以較優條件與較完善之營運計劃書取得承租經營權。

劉家豪認為全案應回歸商業合約精神，強調此事為單純商業租約到期之事，雙方應依合約之規定履行合約，且選商程序已經完成，確定新承租廠商為「饗賓餐飲集團」，未有頂鮮片面指稱雙方契約仍在協商階段之情況；頂鮮應履行合約，不應該混淆視聽、轉移焦點。

台北101也希望協調頂鮮圓滿順利退場，更為此數度邀約李日東商議，劉家豪指出，但數度約好時間，李董事長均臨時有事，未依約出席。此外，台北101也已與「饗賓餐飲集團」協調，請「饗賓餐飲集團」儘可能聘用適用之原頂鮮餐廳員工。