美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）重申對這次的北京冬奧保持中立，不會加入抵制行列。奧會主席里昂（Susanne Lyons）16日對《美聯社》表示，他不願把政治凌駕於230位美國運動員的夢想之上，他希望彭帥沒事，但期盼有能力的團體去確認而不需要美國奧會來做。

彭帥因為自曝遭到高官的性侵而引起政治風波，然而美國奧會自己亦是被體操隊醫納薩（Larry Nassar）的超大規模性侵事件搞得灰頭土臉，幾日前美國奧會、美國體操聯盟同意以3.8億美元與全體受害人和解（新臺幣106.7億），擺平這宗美國體壇的頭號醜聞。

里昂說：「特別對於西方世界而言，我們不可能真的知道彭帥的情況，當然我們也很關心她。所以我們希望任何有能力調查的人著手確認她的安危。」里昂表示，目前最可行的方法是再向國際奧會爭取到另一次冬奧，「最好是把奧運再帶回美國洛杉磯，或者希望是鹽湖城。」2028年夏季奧運將在洛杉磯舉行，里昂想趁著這個機會讓鹽湖城爭取到2030年冬奧。

美國、英國、加拿大、澳洲政府決定對北京冬奧採取外交抵制，運動員仍照常參賽。《美聯社》分析美國奧會必須擺出關心性侵受害者的姿態，但又不能在彭帥事件著力，以免惡化與國際奧會的關係，因為奧運主辦權最後仍是國際奧會裁定。