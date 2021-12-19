四大公投案於昨（18）日結束，接下來的重點將放在罷免林昶佐及台中第二選區立法委員的補選上。民進黨候選人林靜儀今日舉辦「女醫挺靜儀，醫起來護台」活動，期間被問到對於王力宏事件的看法，她就表示成年人要為自己的行為負責。

林靜儀今日在自己的競選總部舉辦活動，因她過去曾擔任婦女部主任，在活動結束的記者會上也被問到對王力宏事件的看法，她連續說了2次「所有的成年人都要為自己負責」，認為不論是在工作還是家庭上的抉擇都應該負起責任，並說這是一直以來都提倡，也非常堅持的事情。

至於被問到是否會邀請家人站台，林靜儀則說工作要寫推薦函時，通常是找過去一起工作過的人協助。

台中第二選區立法委員補選，國民黨候選人顏寬恒與民進黨候選人林靜儀均努力跑行程，顏寬恒沙鹿競選總部在今日正式啟用，雖然國民黨在公投上的表現失利，但他也認為公投是對事不是對人，相信選民是有智慧的，也希望補選獲得在地鄉親選賢與能，期待任何政黨都不要操弄。