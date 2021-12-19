周湯豪昨晚在「GoodDay 有愛大聲唱 擁抱好日子系列演唱會」壓軸演出。（環球音樂提供）

周湯豪昨晚在「GoodDay 有愛大聲唱 擁抱好日子系列演唱會」壓軸演出。（環球音樂提供）

NICKTHEREAL周湯豪18日在「GoodDay 有愛大聲唱 擁抱好日子系列演唱會」公益活動中壓軸演出〈愛上你算我賤〉、〈iGo〉、〈Turn Up〉、〈NEED YOU〉、等4首新歌及經典歌曲，他透露〈愛上你算我賤〉描述的情境有兩個層面，包括對家人的愛、對音樂的愛，「你的家人無論如何不好，你還是會挺他；就像我愛上音樂卻也不一定能做到最好，但都是我自己的選擇。」也預告新專輯可望於2020年初發行。

他在《佼心食堂》接受主持人黃子佼「佼心大會考」時，透露如果有一筆無上限的預算，不會拍自己的MV，反而想拍老媽比莉的MV，引起黃子佼驚呼：「你真的大孝子耶！」周湯豪表示，「還有什麼機會是你可以拍你媽的MV？這機會太難了！這會是我送給比莉姐最好的禮物。」他自爆，雖然跟媽媽外表看來都很新潮，但內心很傳統：「其實我從小被管得很嚴，像是吃飯一定要一起吃、過年也一定會團聚之類的，我們家是大家沒辦法想像的傳統。」

他近期「放飛自我」，上了不少網路節目，日前上「這群人」的「斜幹青年球鞋店」客串，演出「銷售大師」，因顏值過高，只要一開口，5個字之內就會讓客人忍不住買單，他強裝鎮定，演完後卻連自己都瘋狂笑場，坦言：「如果真的有這種妖術，我會用來推銷自己的專輯。」他也預告，隨著專輯即將發行，接下來包括「反骨男孩」、「那個女生Kiki」、「吃貨豪豪」和「理科太太」等知名Youtuber與周湯豪合作的節目內容都即將上線。