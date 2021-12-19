據法人統計，近一周台股ETF成交量排名前5大分別為:元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)、元大台灣50反1(00632R)、國泰台灣5G+(00881)、國泰永續高股息(00878)等。其中元大台灣50反1(00632R)入列成交量前5大，顯示市場的避險情緒升高；而至於2檔高股息入列前5大交易量，也透露高息ETF成為投資人避震的重要標的。

在最新十二月份美銀美林經理人調查報告顯示又如何？據統計，經理人認為最大尾端風險及最擁擠交易方面各有3大，3大風險分別為：央行積極升息、通膨及新冠疫情反彈，其中央行積極升息的風險強度躍升。3大擁擠交易則分別為：做多科技，做多比特幣及做多ESG。本月經理人轉出銀行、科技與原物料，轉進醫療、公用事業與現金等防禦性資產。

台股ETF近一周反應的投資情緒和經理人相較較，兩都是偏向防禦性資產，只是選擇的標的不同；在美銀經理人調查本月轉入的醫療、公用事業等相關ETF，近一周在台股的成交量能並不突顯。

經理人預期2022年表現最佳的市場/資產：有35%看好新興股市，29%看好史坦普500指數，12%看好能源。

美銀12月經理人報告也顯示，鷹派央行的擔憂使經理人本月份轉向防禦性資產配置，現金配置比重自上月的4.4%驟升至5.1%，但遠未達恐慌程度，顯示進場股市時機已到，與此同時，經理人對經濟成長前景看法持續改善，淨4%經理人看好未來十二個月經濟成長將改善，淨9%經理人預期獲利前景將轉佳，分別較上個月增加1及3個百分點。

央行態度轉鷹引發經理人擔憂，12月份經理人現金配置比重自上月的4.4%大幅攀升至5.1%，為2020年5月來最高水平，觸發美銀美林的股市買入信號，淨加碼股票比例則滑落至46%，較上月下滑12個百分點，為2020年10月來最低，本月經理人轉出銀行、科技與原物料，轉進醫療、公用事業與現金等防禦性資產。展望2022年，經理人預期新興市場與史坦普500指數將表現最佳，看好比例分別為35%及29%。