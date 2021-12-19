中國大陸地區房地產及重點工程工程進度緩慢，水泥市場需求維持弱勢，第4季水泥產業旺季不旺，接下來又遇到農曆過年，工人將陸續返鄉，工程將暫時停工。由於市場供需關係較差，且部分地區水泥價格仍處相對高位，市場人士預期，未來價格將持續走弱。

中國大陸水泥市場上週價格環比延續下跌趨勢，跌幅約2.2%，價格回落主要集中在天津、遼寧、湖北、湖南、廣東、重慶和四川等地，幅度10~50元人民幣/噸。12月上旬，中國大陸水泥市場延續下跌走勢，一方面最後需求期，下游需求表現疲軟，企業出貨量維持在6~8成水準，南方水泥企業生產正常，庫存高位，為減輕庫存壓力，下調價格，另一方面，前期高成本生產的水泥，為在市場結束前出清，北方水泥企業採取價格下調的策略。

台泥董事長張安平日前指出，近期中國大陸水泥市場需求不振，第4季水泥消費年減35%，情形並不好，農曆年即將來臨，工人將陸續返鄉各工地及工程也將陸續停工，農曆年後預期才會較為明朗。

據中國大陸統計局公布的數據顯示，11月水泥產量約2億噸，月減0.9%、年減18.6%，創下近10年同期新低。前11月大陸中國水泥產量21.73億噸，年減0.2%。法人認為，在市場需求不振、價格走低的影響下，台泥(1101)、亞泥(1102)今年第4季至明年首季上旬業績表現保守以對。