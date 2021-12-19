在竹東社區大學擔任執行秘書的劉桂珍，將累積的社會教育資源，透過社大平台發掘地方人才，培養專業師資，為地方創造優質的終身學習環境，日前榮獲110年教育部「社會教育貢獻獎個人獎」的肯定。

縣長楊文科說，社會教育推動不僅來自政府的力量，需要更多熱心人士的參與，劉桂珍無私奉獻與不輟的努力，透過社大平台發掘社區人才，培養成專業師資，為竹東及鄰近鄉鎮創造一個優質的學習環境，獲獎實至名歸。

劉桂珍說，社區大學的成人教育工作，是在探索生命的新意義，實現過去未完成的自我，她在師範大學接受社區領導人培訓等，不斷充實自我將新觀念帶入竹東社大，讓新視界與在地知識更緊密結合。

她邀理念相同的朋友成立橫山木黃山田低碳生活工作室，做為竹東社大的學習新據點，將在地特色帶入南法農村生活態度，找回童年記憶及大自然生態。

她與工作室負責人王俊傑老師經過1年半時間，完成工作室後方1200坪的園藝鄉村小院子，設置歐式料理教室，開設園藝小院子教學及狂野非洲擊鼓課程，並開放給社大作為教師讀書會聯誼聚會交流場地，讓課程更加多元。

另外，偏鄉高齡人口逐年增加，劉桂珍鼓勵年長者學習使用電腦及智慧型手機，期能與社會潮流連結，也辦理社區太極拳氣功健身操課程，讓長者就近學習，活化手腦協調與互動，拉近整體社會人際距離。

教育處長楊郡慈表示，劉桂珍將客家文化、成人教育、社區營造及環境保護等議題，有計畫與多方教育資源結合，創造一個優質的學習環境，也落實以終身學習，拓展家庭教育功能的理念。