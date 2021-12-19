「假檢警」老梗又來了，台中市陳姓婦人接到詐團冒充「假檢警」電話，電話「盧」4個多小時，說服她到銀行提領98萬元「翻修費」免除牢獄之災，銀行員認為有問題，通報警方到場，苦口婆心勸說，婦人終於「如夢初醒」及時阻止匯款，保住一輩子的辛苦錢。

警方指出，南區66歲陳姓婦人在家中接到冒充假檢警的詐騙電話，詐騙集團和陳婦周旋4個多小時，讓她誤以為自己涉及刑案，日前到銀行提領98萬元「翻修費」，要讓自己免除牢獄之災，幸行員機警察覺有異，通報警方到場一同勸阻，成功阻詐。

經警方了解，陳婦早上11時接獲假冒區公所職員來電，稱有人要將紓困金匯入其戶頭，並謊稱其帳戶涉及洗錢，詐騙集團將電話轉接給假警官、假檢察官，更花了4個多小時在電話裡輪番疲勞轟炸，讓她從半信半疑轉為深信驚懼，以為自己真的誤觸法網擔心不已。

處理員警指出，自己從警10多年，看到好多長輩省吃儉用存了一輩子的辛苦錢，就因為誤信詐騙集團，一通電話就讓積蓄歸零，看到長輩事後傷心自責的模樣，真的覺得難過又不捨，他費了好一番唇舌，要陳姓婦人絕對不要相信詐騙集團。

警方呼籲，儘管詐騙手法與時俱進、層出不窮，然只要接到電話提及「涉及刑案」、「司法調查」、「偵查不公開」、「監管帳戶」等關鍵字，必是詐騙。警察或司法機關偵辦案件，會以正式書面通知當事人至公務機關說明，不會以任何名義要求提（匯）款或交付存摺、提款卡。