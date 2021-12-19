金管會推動金融服務業建立以「公平待客」為核心企業文化，增進金融消費者對於金融服務業信心。壽險業也紛紛響應，尤其在中高齡階層方面，中壽(2823)領先同業針對長者與聽障人士，推出「台語＋手語翻譯視窗」的保險學堂動畫影片，以淺顯易懂、活潑生動方式協助消費者認識保險商品，讓保險溝通更加無礙。而宏泰人壽在關懷高齡長者及全民是否能夠獲得妥適的保險保障，不僅將主力放在保障型保險商品的推動，在公平待客的原則下，對於招攬業務第一線的同仁，也做了最嚴格的控管及把關，確保業務人員素質及招攬品質。

中壽指出，隨著國內65歲以上人口，占總人口比率逼近20％，即將邁入超高齡社會，以及包含聾啞人士在內，領有身心障礙證明者人數突破百萬，中壽推動普惠金融，鎖定高齡友善、身心障礙友善，推出多項相關措施。像是目前市面上鮮少針對長者與聽障人士，提供對於保險商品的影片介紹，因此特別基於照顧高齡及聾啞族群為出發點，製作具有「台語＋手語翻譯視窗」的保險學堂動畫影片，並於中國人壽吉祥物小柴與小納，擔任公平待客大使，透過簡單且口語化方式，讓民眾投保前，能先瞭解商品特性，並提升風險意識。

另外，站在身心障礙者角度思考，首創保險業首張身障族群專屬綜合保險與服務，並完善各項專屬服務流程與措施，提供「無障礙接送」與「無障礙旅遊」的保戶加值服務，亦舉辦身心障礙保戶旅遊活動，紓解其家庭的照護壓力。同時，邀請在跨障別服務有多年經驗之「多扶事業」，為中壽客製「身心障礙者金融友善教育訓練」，強化人員服務觀念和實務能力，將金融友善融入客戶服務的日常作業中。

宏泰人壽確保業務人員素質及招攬品質，建置「招攬品質管理系統」，特別註記違反招攬規定之業務人員或保經代通路，以偵測及預防不公平或錯誤行銷的情況發生，此外也採取相關措施，例如新契約客戶在電訪過程中特別留意，在核保階段比對、業務部門抽測、業務單位日常督導也建立相關機制，做足人員教育訓練，作業流程謹慎留心，如有發現異常狀況，一律接續啟動全面清查及預防不當行銷擴大，有效控制風險。

此外，針對壽命延長風險、扶養比率上升、醫療費用增加及長期看護需求等等高齡化社會可能面臨的問題及經濟支出，可利用商業保險為預作規畫，宏泰人壽也提供小額終老保險的選項。同時針對高齡族群重新規劃商品DM設計，以更淺白易懂的方式，詳盡說明小額終身壽險的商品重點內容，全面關照高齡族群的投保權益。