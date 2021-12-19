中共中央對外聯絡部和俄羅斯統一俄羅斯黨17日以線上連線方式舉行對話會，雙方取得共識，包括堅決回擊國際上某些勢力打著「民主」的幌子對中俄兩國內政橫加干涉，維護主權國家自主選擇發展道路的正當權利，反對以推進民主為藉口，干涉他國內政的行為。

這場中俄執政黨特別對話會的主題為「堅定走符合國情的發展道路」的。中聯部部長宋濤和統俄黨最高委員會主席格雷茲洛夫出席並致詞。

中聯部部長宋濤在對話會上介紹中共中央總書記習近平的關於全過程人民民主的論述，表示民主是各國人民的權利，不是少數國家的專利，反對國際上一些力量打著「民主」旗號，大搞陣營對壘，破壞國際安全穩定。

統俄黨最高委員會主席格雷茲洛夫批評，近期美國舉辦的所謂「民主峰會」，實質上是服務其地緣政治目的的政治鬧劇。

他表示，俄中兩黨將堅定支持對方國家走符合本國國情的發展道路，共同反對離間俄中關係的行為，推動建立更加公正合理的多極世界。

這次特別對話會還通過了《中俄執政黨特別對話會共識》。