網美翁寧寧擁有32D、24腰的魔鬼身材，曾經擔任帶貨直播網紅連千毅的專屬助理，噴火的美艷外型被網友封「真人版娜美」；翁寧寧昨(18)日在臉書分享火辣泳裝照，只見她著超深V泳裝嬌坐泳池畔，身後有101大樓、微風南山及施工中的大樓，對照3天前(15日)美照也與兩棟高樓合影，似乎暗示想有個高大的身影可依偎？網友看了不禁大讚：「比101還美」。

翁寧寧昨(18)日在臉書分享火辣泳裝照，所打卡的地點是「寒舍艾麗酒店」，只見她將上直下捲的長髮披在左胸，左手上舉輕扶頭上的寬框太陽眼鏡，身穿深色超深V泳裝露出胸膛及側腰雪肌，在碧藍的泳池旁盤腿而坐，背景除有藍天白雲透亮日光，正後方有台北地標擎天一柱101大樓，畫面右方有微風南山大樓，左方則是起重機高企的施工中大樓，「三本柱」有如騎士般拱衛著畫面中央的女神。

而3天前(15日)所發的臉書美照中，翁寧寧同樣以101及微風南山為背景，所打卡地點則是「莫爾頓牛排 微風信義45樓」，她除了秀出桌上佳餚外，更高跪沙發秀出側面S型曼妙曲線，桃紅色短裙洋裝襯托出肌膚的白皙，她寫道：「吃想吃的東西，去想去的地方，愛自己想愛的人」；翁寧寧擁有修長模特兒級身材，又頻與101大樓合影，似乎暗示身旁想有個高大帥氣身影相伴？

網友看了不禁讚嘆：「好美」、「身材超好」、「漂亮」、「媽斗級的身材」、「耀眼的寧寧」、「好高喔」、「完美身材，優值臉蛋」、「想被妳愛+1」；翁寧寧一週前也曾發文說：「喜歡一個人，眼睛是藏不住的」，令外界猜測她心裡是否正有個鍾意的人？

翁寧寧曾是「連千毅女郎」之一，跟在直播帶貨網紅連千毅身邊當助理主持人，連千毅找過翁子涵、子瑜、翁寧寧等美女當助理，後來換成前黑澀會美眉Mika，當時的「換美」風波也曾引起話題。巧合的是連千毅的老婆本名石帕玉，也有個「真人娜美」的外號，但並未曾與翁寧寧同框「比美」過就是。