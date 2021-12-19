東海大學政治系教授沈有忠表示，國民黨公投失利，但明年底台中市長改選還有一年多，不至於有太大影響，對市長盧秀燕選情不用過度解讀。（摘自東海大學網站／盧金足台中傳真）

相較民進黨傾全黨之力宣講四項公投不同意，國民黨在六都首長的一哥、一姊，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕未明確表態，但為何究責侯友宜最強烈？學者分析，侯2024總統大選機率比盧高，以侯全國聲量高及政治立場，國民黨當然希望侯表態，凝聚全國向心力，是被黨內與深藍支持者當檢討箭靶因素之一。

國民黨公投挫敗，針對「漢子、燕子」都未明確表態，遭質疑藍營在地方的動員能量不足，黨內檢討之聲四起，誰該扛責？

東海大學政治系教授沈有忠說，盧秀燕或侯友宜都選擇比較溫和的方式，或者說是冷處理，以結果來看是正確的，但也要擔心國民黨基本支持者，或深藍選民，反過頭來將侯友宜當箭靶，若可能有深藍選民同樣會來檢驗盧秀燕，要看盧怎麼回應深藍選民。

不明確表態，是否政治正確？沈有忠說，以侯友宜或盧秀燕身為六都首長而言，沒有出面表態當然會有一些影響，但反向思考，也可能會有些收穫，由民意來選擇公投，加上公投議題是對事，不是對人，不需過度解讀是否影響到選情與支持者 。

沈有忠說，國民黨公投雖失利，但對明年底盧秀燕選情，因為還有一年多，時間還蠻長的，負面因素應會被消化掉，基本上來講不至於有太大影響，公投畢竟還是對事，不是對人，不需要過度解讀是否會影響盧秀燕選情。