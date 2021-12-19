北韓禁止民眾在哀悼金正日逝世10週年期間大笑。

外媒引述北韓消息人士指出，平壤近期禁止民眾在已故北韓最高領導人金正日逝世10週年的哀悼期間大笑、娛樂及飲酒，違規飲酒者被帶走後就從未回來過。消息人士說，北韓人私底下對此怨聲載道，無奈表示「被迫哀悼」金正日、金日成「這2個死人直到死掉為止。」

自由亞洲電台報導，北韓每年分別要為金日成、金正日等2位已故前領導人哀悼，金日成的哀悼期為7天，金正日逝世時因為距離現代較近，因此哀悼期為10天。17日適逢金正日逝世10週年紀念，全國哀悼期追加1天至11天。

據居住在臨近大陸邊界的新義州（Sinuiju）消息人士透露，哀悼期間北韓民眾禁止飲酒、大笑、從事休閒娛樂活動，甚至在17日當天也不能上街採買，整個國家與社會必須展現出肅穆、莊嚴的氛圍。

過去，只要有人在哀悼期間被抓到喝酒或酒醉，就會被視為意識形態罪犯，下場就是被抓走，從此沒有回來過。

北韓民眾在17日金正日逝世10週年紀念日上參拜金日成與金正日的畫像。（圖／美聯社）

消息人士說，這段哀悼期間如果有親人過世，親屬也不能悲慟大哭，在這段期間出生的人也不能慶祝自己的生日。

2名匿名北韓人透露，從12月1日開始，警察就開始嚴密注意那些因為親人過世而表現不適當的人，打擊那些破壞集體哀悼氛圍的人，這項特別任務將維持1個月，據說警察完全不能睡覺。

消息人士抱怨，哀悼期嚴重影響北韓人民的日常生活，北韓人私底下怨聲載道，「我只希望金正日的哀悼期可以縮短至1星期，就像金日成的哀悼期那樣，居民都在抱怨被迫哀悼這2個死人直到死掉為止。」

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