總統蔡英文及民進黨贏得公投案後，外傳蔡英文企圖乘勝追擊，將在今天討論縣市合併案，先前曾被討論納入竹竹苗合併案的苗栗縣長徐耀昌，19日接受媒體訪問時回應，並不清楚總統蔡英文討論縣市合併一事內容。但是他對於有關於新竹市長林智堅提及竹竹苗合併等相關議題，先前已提過許多相關看法，直批林智堅吃相不要太難看。

先前，新竹市長林智堅在拋出竹竹併議題時，曾提及可能將苗栗的竹南鎮及頭份市併入大新竹市範圍內，引發徐耀昌等苗栗政治人物大力反彈，並在參加新竹縣長楊文科召集的論壇中，直指要林智堅等人考慮到苗栗縣全體縣民的感受，不要只為了自己的政治前途就貿然提出合併，完全缺乏相關配套措施。

對於蔡英文利用公投勝利，將乘勝追擊在今年討論部分縣市合併議題，徐耀昌上午在接受媒體電話訪問時表示，並不清楚內容，也不表示任何意見，但他重申縣市合併必須考量共同生活圈等層面，相關配套措施是長遠之計，新竹縣市合併升格，新竹縣民都不一定全部同意，何況是將苗栗縣納入合併呢？尤其是林智堅所提只併頭份、竹南，其它併給台中市一說，他直批林智堅吃相不要太難看了！