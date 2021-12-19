四大公投昨結果出爐，「重啟核四」、「公投綁大選」、「反萊豬進口」及「珍愛藻礁」雖未通過公投門檻，但民進黨主張的「4個不同意」大獲全勝。對此結果，國民黨台北市議員游淑慧直言，國民黨輸了就是輸了，但是民進黨真有大勝嗎，若不是靠台南和高雄，綠營怎會贏。

對於這個公投結果將怎樣影響台灣社會，游淑慧今在政論節目「周末大爆卦」上嘆氣一聲表示，有企業家講了個大實話，稱明年一定會停電，請大家做好準備；日本媒體也很開心，認為既然萊豬可以進口，那麼福島核災區食品也有望進口，以上所述都是公投後，台灣要面對的結果。

游淑慧稱，外界認為昨天的公投結果，對國民黨而言是慘輸，但民進黨真的有大勝嗎？游直言，四大公投的差距只有幾十萬票，民進黨全部靠高雄台南賺回來，所以最後民進黨才贏，等於說是高雄和台南民眾主導公投結果，帶領全國民意。

游淑慧直言，國民黨輸了就認了，但綠營網軍現在卻在網路帶風向說國民黨崩潰，真的有需要這樣子嗎？游痛批，誰會崩潰？就是明年停電時候，或是不小心吃到萊豬那些相信民進黨的選民才會崩潰。