民進黨台中二選區立委補選候選人林靜儀，19日舉辦「女醫挺靜儀，醫起來護台」記者會，約20名女醫師到競選總部為她加油打氣，林靜儀忍不住感動落淚，她說，看到這些疼惜她的人，更感到捨不得，也很不捨在選區內承受壓力的支持者，盼地方政治不要再被壓力或舊勢力把持。

包括「女醫民主連線」發起人之一嚴雯馨、台灣女醫師協會理事長賴瓊慧及婦產科醫師兼好友吳雅穎等近20名女醫師，上午到林靜儀競選總部表達支持，林靜儀說，這些都是好姊妹、最了解她，也知道投入政治是辛苦的事，知道大家疼惜她，讓大家擔心，很不好意思。

林靜儀並說，在選區內與選民互動時，感受到選民在選區會不太自由、或感到壓力，也會覺得很不捨；這次選舉的競選歌曲為《自由的花》，就是希望讓台中二選區地方政治有改變的機會，選民是擁有權力的人，而非特定人的選票機器或財產，呼籲選民進了投票所就不用害怕，有權決定自己的家鄉與未來。