中央流行疫情指揮中心日前公布的春節專案已於12月14日上路，完整接種兩劑疫苗者，入境後可選「7+7」方案，但有民眾反應，在完成「7+7」共168個小時隔離後，北市竟以防疫計程車不足為由，要求他在防疫旅館多待一晚，因為延遲退房變成「8+6」，民眾不滿多被收一天費用。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，北市沒有提需求不足的協助要求，這是「安排調度的問題」。

中央規定「7+7」方案就是7天要在集中檢疫所或是防疫旅館住滿168小時後，可以返家繼續完成檢疫。但能不能從「7+7」變成「8+6」，也就是8天住在防疫旅館，6天回家繼續完成檢疫？莊人祥表示，規定就是要滿168小時後才能從防疫旅館離開，確實有可能造成多被收取費用一天。因為在飯店Check in，超過兩點，就會多算一天。

但若因為卡在防疫車輛要調度，造成延遲而要多收一天的價格？莊人祥表示，交通部已經協助北市完成籌備共800輛防疫計程車，若要跨縣市移動，則有提供50輛大巴，北市若認為不夠，可以再提出規劃，但目前為止北市沒有提出，因此應是安排調度的問題，沒有不提供協助。

至於其他縣市是否相同的問題？莊人祥說，目前僅北市有有這樣的問題，不過，中央仍會持續協助各地單位建置防疫計程車，希望盡量滿足個縣市需求。