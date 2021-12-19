徐薇淩與比賽球衣、純絲錦標賽果嶺旗。（鄭任南攝）

高爾夫女將徐薇淩今年打出漂亮成績，在東京奧運努力為國爭光，在美國LPGA巡迴賽勇奪生涯首座美巡職業賽冠軍，在中華民國高爾夫協會理事長邀約下，19日在大溪高爾夫俱樂部舉辦「2021年徐薇淩榮耀分享球敘」，分享本季征戰職業賽事心得，以及對未來期許。

球敘活動10點半進行開球儀式，下午5點半並有賽後晚宴，徐薇淩致贈參賽貴賓每位一顆簽名球，並提供東京奧運實戰球衣、冠軍賽事果嶺旗、實戰推桿等個人征戰各場高爾夫賽事，具非凡意義物品供大會義賣認購，這次活動義賣款、報名費等收入，扣除相關支出成本後，將全數挹注中華高協推動台灣高爾夫球運動之用，以鼓勵更多後進能夠持續在高爾夫訓練路上精進，培育出更多我國優秀征戰國際賽場選手。

今年賽季是徐薇淩難忘的一季，除了首度披上奧運國家隊戰袍，LPGA純絲錦標賽奪冠後，還分享了令人感動的心得，流著眼淚說自己等了7年、不想再等，因此第15洞看到奪冠機會後，就奮力朝冠軍衝擊，對於這段訪問，她半開笑說：「現在再看也還是有滿滿感動，自己也會更努力，希望下一座冠軍不用等7年。」

從業餘到職業，徐薇淩感謝一路以來許多企業贊助，讓她可以更無後顧之憂爭取場上佳績，接下來先參加22日開打的台灣大哥大女子公開賽，以及明年1月8日展開的日立慈善盃女子高爾夫菁英賽，之後就要赴美開始2022賽季的挑戰，她期盼透過19日的活動，讓自己有機會大聲地與團隊們、家人們及支持她的人，再次說一聲謝謝，也很感謝有這麼多人關心高爾夫選手，而明年LPGA賽季將加入錢珮芸、侯羽桑、侯羽薔及彭婕4位寶島女將，加上徐薇淩、李旻、曾雅妮和龔怡萍，以及仍有半卡遞補權位階的程思嘉，台灣共有史上最龐大的9名娘子軍挑戰LPGA。