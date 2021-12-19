歌手王力宏的前妻李靚蕾17日晚間發千字文控訴王力宏在婚姻裡不忠、私生活混亂等，今早二度發文，要求王力宏今下午三點前公開道歉。王力宏維持多年好男人、優質偶像的假象一夕之間崩毀。大陸央視今也出手了，近期播出的大陸電視劇《大決戰》，該劇片尾曲本來是由譚維維和王力宏合唱，但就在李靚蕾今早二度發文後，合唱片尾曲變獨唱版，王力宏演唱部分被刪除，只剩下譚維維一人演唱。
《大決戰》除了將片尾曲中王力宏聲音刪除，片尾演職員表有關演唱者部分，也做了「模糊化處理」，完全看不清王力宏的名字。
有大陸網友發現後，感慨《大決戰》本來在各大電視台反覆播放，譚維維和王力宏演唱片尾曲也非常棒，曲子、詞、唱腔、旋律等都無懈可擊，非常好的作品卻因為王力宏個人行為毀了。也有網友稱，王力宏的行為肯定不會只影響他一人，合作夥伴肯定要受到影響，稱「希望譚姐出獨唱版」。
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