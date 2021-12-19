阿爆預告演唱會，會比金曲獎人更多。（上引娛樂提供）

金曲大贏家阿爆（阿仍仍）即將在明年1／29在台北流行音樂中心開唱，舉辦 ABAO 阿爆《阿嘟運動演唱會》，將把家鄉台東行之有年的鄉運、「運動會x音樂會」的獨特形式呈現給粉絲，她興奮說：「你問我，這到底是一場運動會？還是演唱會？從來沒有人把北流變體育場！」喊話要把北流變成超大型原住民夜店演唱會，到時還會點台下觀眾上來競賽！「來就對了，不怕你不來，就怕你上癮！」

阿爆原本要在8月開唱，因疫情關係改為明年1月舉行，她很有理想，要將演唱會結合原民運動會，「我們原住民鄉和鄉的運動會，通常白天是運動比賽，晚上就變成唱歌跳舞的音樂會，超熱鬧的！」 打趣說要運用人海戰術，想把一些台東原汁原味、很厲害的表演藝術帶到台北來，「這次會有很多人，比我以往還多、比金曲獎還多！」

阿爆出道18年，自2017年出版族語專輯，將排灣族音樂提升至國際層次，創下連續兩張族語專輯拿下金曲獎「最佳原住民語專輯獎」的佳績，其中《kinakaian母親的舌頭》榮獲第31屆金曲獎「年度專輯獎」，單曲〈Thank You感謝〉則摘下「年度歌曲獎」。

提到「阿嘟」這名詞，阿爆說原指「好姐妹」的意思，後來被廣泛運用，變成一個流行語後，也可以沿用到「男生」身上。「但對我來說，本來就是有很多不同族群的好朋友，不管是同性、異性，唱母語後認識的很多朋友，還有愛熱鬧的大家，都是我的阿嘟朋友們！」ABAO 阿爆《阿嘟運動演唱會》將於明（20日）晚上18：00正式開賣，購票請洽「iNDIEVOX」售票系統。