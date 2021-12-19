元大銀行利用疫情時須戴口罩的時機，積極規劃職場菸害防制「元大戒菸年」的活動，鼓勵同仁既然不方便脫口罩，那就戒菸趁現在，因而獲得衛生福利部國民健康署頒發110年全國績優健康職場「健康無菸獎」肯定，為全台首家獲得該獎肯定的金融機構。

元大銀行舉辦一系列「菸害防制講座」、「戒菸就贏、三週不吸菸獎金挑戰賽」、「我們與菸的距離-菸害防制徵文比賽」等活動，參與同仁分享，「如果將每天省下的1百元菸錢拿來投資，投入『元大台灣高股息優質龍頭基金』，30年後戶頭應可累積可觀資產，菸盒上的警語建議改成『基金投資有賺有賠，即刻戒菸穩賺不賠』，當與菸的距離越遠，富足人生的彼岸則越近」。

元大銀行指出，元大還提供了加強版的「二代戒菸服務」，透過醫師臨場服務時提供戒菸諮詢，職場護理師製作發放「戒菸攻略-健康電子報」，再協助轉介至住家附近的社區門診進行二代戒菸服務，輔以定期電話追蹤進度，透過多元且豐富的活動，提升全員菸害防制認知與引起吸菸者的戒菸動機，藉以提升戒菸成功率，進而影響與帶動職場健康風氣。 對此元大銀行分析，根據林務局統計，每隻紙菸生產製造到販售，約產生900公克的的二氧化碳，而當談到節能減碳時，都只注意到隨手關燈、節約用水，或是積極種樹，殊不知「戒菸」及「助人戒菸」是最簡單又高效的節能減碳法。

統計顯示，在元大同仁與護理師共同的努力下，兩年內的戒菸成果總共成功減少了5813盒、116262支菸與104.64公噸的二氧化碳被製造與排放，更重要的是能夠營造「菸一熄、生生不息」的理念與風氣，並傳達給每一位同仁與他們的家庭。

因此，元大銀行今年度受到全國績優健康職場的肯定，成為全國第一家得到衛生福利部績優健康職場「健康無菸獎」肯定的金融機構，元大銀行將持續為環境永續努力，秉持世代傳承、共生共榮努力信念持續邁進。

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