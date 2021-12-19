遊戲族群進入寒假旺季，加上NFT題材發酵，網龍(3083)上周從48.6元一周最高來到60.7元，漲幅達到24.9％。網龍開發中手遊《天子傳奇S》已經啟動測試，且《天子傳奇》為自有IP，投入NFT機率不低，未來仍有望隨遊戲上市股價具想像空間。

網龍今年缺乏新遊戲上市，營收持續低迷，11月營收0.24億元，年減16.31％，是今年單月次低表現，累計前11月營收3.15億元，年減24.39％。前三季稅後虧損0.19億元，每股虧損0.22元。

原本網龍預計今年推出手遊《尋秦記》，不過，目前《天子傳奇S》速度較《尋秦記》快，現階段已經進入測試階段，該作以原著港漫IP元素設計發展，並融入不同以往端遊產品的玩法機制，將於後續測試調整完備後登場，預估有機會搶明年寒假市場。另外，NFT近期成為浪潮，《天子傳奇》為網龍自有IP，投入NFT彈性也大，惟目前官方並未釋出相關訊息。

就技術面觀察，12月10日拉出長紅後，均線全面翻揚向上，上周量能急速增溫，股價最高來到60.7元。但短線進入60元附近的前波套牢區，賣壓有待消化，站穩60元後有機會延續反彈表現。