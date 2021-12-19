李靚蕾今（19日）再發七點聲明澄清王父對於自己的控訴，以及揭露前夫王力宏的渣男行為，包括交往時男方從不避孕卻在中了之後逼墮胎、否認要求數億贍養費、澄清自己未拿胎兒逼婚否則毀王力宏事業等，隔空向王力宏喊話，若下午三點前不道歉，就要提告父子倆誹謗。不過，王力宏及所屬公司直到下午三點都未發聲，夫妻倆恐要在法院上碰面。

李靚蕾17日先發千字長文揭發王力宏婚前、婚內愛約砲和召妓，並聯手王家人對自己冷暴力、霸凌，王父今19日跳出來反咬李靚蕾，向媒體公開手寫信指前媳婦以懷孕逼婚否則要毀兒子事業、要求數億財產，李靚蕾忍無可忍，19日上午又在社群平台列出七點聲明，第一、交往時王力宏口口聲聲說想結婚生子，在不避孕的情況下有寶寶，卻要求拿掉或女方自己生；第二、離婚只要求維持三個孩子的生活品質，沒跟王家人要錢；第三、王爸稱兒子婚姻「7年痛苦、2年地獄生活」，若為真不可能有二、三胎；第四、王力宏平日只花睡前5-10分鐘跟孩子視訊，並缺席三年聖誕節及孩子生日；第五、否認王父控訴她的爆料文為「兩年處心積慮的結果」；第六、王力宏召妓、出軌並不會告知王父；第七、她長年在孩子面前說王力宏好話，絕無灌輸敗類說。

最後，李靚蕾要求王力宏下午三點前公開道歉，不然就會控告王力宏及王爸爸誹謗，並向社會大眾道歉佔用資源。但是，截至下午三點為止，王力宏及所屬公司都沒有回應，昔日鴛鴦可能要在法院上對簿公堂。