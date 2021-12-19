中國海軍「遼寧號」航艦16日再度穿越宮古海峽進入太平洋進行遠海訓練，中國海軍專家認為，這是遼寧號今年第二次進行遠海訓練，一年兩次前出島鏈進行遠海訓練，在遼寧號服役生涯中是第一次，意味著中國使用航艦開始從近海訓練形成戰鬥力階段，轉向摸索遠海部署的階段，意義重大。

日本自衛隊16日發布消息，稱中國遼寧號航艦16日穿越宮古海峽，進入太平洋南下。這是遼寧號今年第二次進行遠海訓練，今年4月初，遼寧號編隊穿越宮古海峽，進行了遠海訓練。

澎湃新聞報導，海軍專家王雲飛說「航母（航艦）是遠海作戰平台，大洋才是其舞台，中國航母未來也會遠海常態化部署」。

環球網刊文稱，根據日本自衛隊統合幕僚監部發布的消息，15日上午在東海海域發現4艘中國海軍艦艇向東南方向航行，分別是：遼寧號航艦、055型導彈驅逐艦南昌號、054A型導彈護衛艦日照號以及901型綜合補給艦呼倫湖號。

隨後編隊於16日穿過宮古海峽，進入太平洋南下。自衛隊還觀察到遼寧號航艦進入太平洋後起降了艦載機。

中國軍事專家韓東分析指出，以往遼寧號航艦編隊護航艦艇一般包括3艘以上的驅逐艦和2艘以上的護衛艦，可能這次航艦以艦載機訓練為主，上述護航艦艇已經能滿足需求。

他又指，這次遼寧號航艦編隊只帶了1艘055型航母，隨著055型驅逐艦的增多，未來，中國航母的完整編隊將至少包括2艘055型驅逐艦，進一步增強航母編隊的整體戰鬥力。

王雲飛說，中國航母的艦載機已經在近海進行了實彈演習，前出島鏈也進行了殲-15等艦載機的起降訓練，何時在訓練或演習中實際武器值得關注。

他又說，「一年兩次前出第一島鏈進行遠海訓練或演習，在遼寧號航母服役生涯中是很少見的」，這意味著中國使用航母開始從近海訓練形成戰鬥力階段轉向摸索遠海部署的階段，意義重大。