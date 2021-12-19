烏眉社區活動中心下方駁崁將接續彩繪。（謝明俊攝）

苗栗縣通霄鎮烏眉村活動中心大型彩繪媽祖及石虎，19日舉行完工儀式。（謝明俊攝）

烏眉社區彩繪牆面並將苗栗縣內其它野生動物全部納入。（謝明俊攝）

受天宮是烏眉村的信仰中心，主要供奉媽姐。（謝明俊攝）

苗栗縣通霄鎮的烏眉社區是推動友善石虎工作的重要據點之一，由石虎保育協會發起的雞舍改善計畫，讓雞農權益與石虎生存取得最大公約數，烏眉社區爭取生態給付在社區信仰中心受天宮外牆，彩繪上媽祖及石虎畫像，19日完成第1階段工程，特別邀請社區老幼及所有關心石虎保育的朋友們齊聚受天宮前，共同見證這段生態保育的進程。

目前完成第1階段彩繪工作的大型牆面，是通往烏眉社區活動中心及信仰中心受天宮山道旁駁崁，駁崁共有上下兩道，首階段的彩繪是以上段駁崁為主，由畫家劉宗榮負責執筆，前後共花費了3個月，主題是受天宮的媽姐，以及烏眉社區保護的石虎，另外還將苗栗縣內所有野生保育類、非保育類動物都全部納入，如穿山甲、白鼻心等。

第2階段則將以下方駁崁為主，將利用農閒時分，下方稻田未放水灌溉的空檔期間，搭建鷹架供劉宗榮等完成畫作，內容則將由劉宗榮負責規畫設計施作。另外，上道駁崁部分留白部分，將會畫上大型字樣來供過往民眾識別烏眉社區及受天宮位置所在。

苗栗縣石虎保育協會是從2019發起雞舍改善計畫，目標對象為苗栗縣的中小型養雞戶，在確認其雞舍是被石虎入侵後，協助其將雞舍改善，避免陸域野生動物和流浪貓狗入侵，這項計畫執行兩年多，結果以通霄福龍、楓樹、烏眉里為最多，在多名合作雞農的溝通與彼此理解下，烏眉社區在今年也申請加入生態給付中的石虎社區巡守隊。

烏眉社區經連繫石虎保育協會，提供出社區活動中心旁受天宮外的大駁崁進行彩繪，由石虎保育協會協助規畫，並找來彩繪師劉宗師協助設計、彩繪，選定以媽祖及石虎為圖像主要內容，日前已初步完工，並在19日舉行完工儀式。