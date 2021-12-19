新竹縣是客家大縣，縣長楊文科上任後致力推廣客家文化和客語，他以身作則講客家話，上月20日帶領副縣長陳見賢和一級主管參加110年度客語能力認證，日前成績出爐，縣內各機關學校公務人員共632人順利通過初級客語認證，楊文科更以接近滿分的95.5的高分過關。

楊文科說，新竹縣客家人口佔73.6％，是名符其實的客家大縣，如果沒有客家話，就沒有客家文化，目前很多年輕一輩很少講客家話，甚至不會說客家話，客語在台灣社會使用率現僅剩1.5％，面臨嚴重的滅失危機，復興客語成為他施政的重點之一。

楊文科並說，客語與客家文化是台灣珍貴的文化資產，客語是客家文化的載體，沒有客語就沒有客家人，他上任以來每周主持縣務會議，全程幾乎都用客語，許多非客家籍的局處長和員工，經過自修和客語薪傳師的指導，也已陸續通過客語能力認證。

楊文科並指示民政處訂定獎勵措施，只要通過通過客語認證者，都有1000元到3000元不等的獎勵金，公務人員通過認證在升遷時也訂有加分，以此鼓勵新竹縣民、公教人員和學生參加客語能力認證，累計至今，新竹縣公務員已有1281人通過初級客語認證。

民政處長賴江海表示，新竹縣今年共有2600人報名參加客語能力認證，其中公教人員有1200人、學生900人和民眾500人，是歷年報名人數最多的一次，會持續配合客委會推動客語為通行語計畫，努力提高新竹縣客語能力認證通過率，讓客家話流傳並發揚光大。