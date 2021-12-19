近日頂鮮餐廳李日東董事長對媒體發佈混淆視聽之言論，所述內容不符雙方租約條件之事實，嚴重影響台北101公司聲譽，本案為單純商業租約到期事件，因此針對台北101今（12/19）日針對與頂鮮之合約期滿狀況提出說明。

1.頂鮮原租約期限至2020年12月31日止，近五年來頂鮮餐廳經營情況不佳業績下滑，台北101屢次要求提出改善。

頂鮮因經營團隊更迭等問題，經營情況不佳，特別是過去五年業績嚴重下滑，因此近年來台北101定期密集與頂鮮開會進行營運檢討，並要求頂鮮提出營運改善計畫。

2.台北101與頂鮮續約一年至2021年12月31日，目的是希望頂鮮提出營運改善計畫，但頂鮮從未提出營運改善計畫。

由於頂鮮業績持續衰退，台北101在原租約到期(2020年12月31日)前，與頂鮮協議短續一年，要求頂鮮明確針對場域改善、豐富菜色、行銷、財務與客源等提出營運改善計畫。頂鮮原承諾，在今年（2021年）4月30日以前提出營運改善計畫，但截至今年10月選商程序結束前，頂鮮從未提出任何營運改善相關計畫。

而頂鮮李日東董事長明知原合約至2020年底到期，且續約一年目的是應提出營運改善計畫，頂鮮餐廳卻未兌現負責。

3.台北101邀請廠商參與選商期間，頂鮮於2021年9月1日主動提出退場解約。

台北101於今年8月發出選商邀約，招商條件書明定廠商須於9月15日前回覆招商條件書及提供營運計畫。頂鮮卻在9月1日由代表人陳叔永副總主動提出退場計畫（三個方案），並索取工程圖規劃拆遷。

針對台北101要求廠商提出招商條件書與營運計畫一事，頂鮮遲至10月6日始回覆招商條件書，提出以現有條件一半的租金作為選商提案，且未提供任何營運提升計畫；在選商當時，頂鮮積欠6到9月未繳租金累計已超過新台幣一千萬元，依合約此為違約狀況。在頂鮮積欠租金狀況下，台北101基於頂鮮為長期租戶關係，仍邀請頂鮮參與選商。

頂鮮於9月1日曾主動提出撤場解約（當時電郵如附），凸顯頂鮮餐廳經營之不確定性風險，顯見當時頂鮮有解約退場之打算。近日李日東董事長經常以員工權益作為混淆視聽之訴求，不知道李日東先生當時是如何考慮員工權益？

4.根據台北101與頂鮮合約，頂鮮並無優先承租權。

近日李日東先生經常對媒體提及頂鮮有優先承租權，台北101重申，依據台北101與頂鮮合約，頂鮮合約到期並無優先承租權，近日李日東先生對媒體所言頂鮮有優先承租權與事實不符，台北101與頂鮮租約至2021年12月31日止。

5.86樓高空餐廳選商結果由「饗賓餐飲集團」取得承租經營權。

台北101為公開發行公司，根據公司選商辦法進行選商，選商結果由「饗賓餐飲集團」以較優條件與較完善之營運計劃書取得承租經營權。

6.全案應回歸商業合約精神。

台灣是民主法治社會，台北101與頂鮮餐廳有合約存在，此事為單純商業租約到期之事，雙方應依合約之規定履行合約；台北101重申依合約頂鮮並無優先承租權，其租約至2021年12月31日到期。台北101選商程序已經完成，並確定新承租廠商為「饗賓餐飲集團」，未有頂鮮片面指稱雙方契約仍在協商階段之情況。全案應回歸單純商業租約到期，頂鮮應履行合約，不應該混淆視聽、轉移焦點。

7.台北101希望協調頂鮮圓滿順利退場。

台北101希望頂鮮依約圓滿退場，因應租約到期後續事宜，台北101數度邀約頂鮮李日東董事長商議，數度約好時間，李董事長均臨時有事，未依約出席。台北101期盼與頂鮮盡快協調圓滿退場事宜。

8.台北101已與「饗賓餐飲集團」協調，請「饗賓餐飲集團」儘可能聘用適用之原頂鮮餐廳員工。