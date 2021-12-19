青年局長張以理宣示高雄將是這群去權威化、敢表達的Z世代最宜居的城市。（柯宗緯攝）

青年局長張以理與DJ一起帶來演出。（柯宗緯攝）

高市府青年局18日、19日一連兩天在高雄市立美術館推出「WOW!高雄Walk Our Way」青創特展，邀請出身高雄、為各自興趣與專長努力的41組新創公司、表演團體、創作者，秀出他們的walk our way精神，活動首日超過千位市民朋友觀展，青年局長張以理宣示高雄將是這群去權威化、敢表達的Z世代最宜居的城市。

青年局指出，此次2日「WOW!高雄」主題特展，舞台節目邀請來自高雄的高人氣「ㄇㄚˊ幾兔」創作者YUKIJI、獨立樂團「淺堤」與「孩子王」、12校街舞社團、中山大學思辯社、全國唯一高中職布袋戲社中正高工接力登場；靜態展展示高雄Z世代趨勢展、青創品牌聯展、沉浸式情境策展，並串聯森之市市集，透過充滿熱力與熱情的分享、表演與策展，展現屬於高雄青年世代的多元職涯發展與突破能量。

青年局表示，本次特展最具人氣展區除了打卡熱點「秀新創」創新服務情境策展之外，就屬「看趨勢」Z世代職涯發展特質與在地典範策展，引發熱烈討論。

張以理指出，1995年以後出生的「Z世代青年」是個乍看令人感到矛盾的世代，這群生來就有網路的「數位原住民」雖逐漸成為台灣社會上影響力最大的族群，但現實生活中卻直接面對全球氣候變遷、糧食短缺、高齡化，尤其是近兩年疫情衝擊帶來的嚴肅課題。因此青年局這兩年規劃一系列創新創業育成活動、多元職涯發展計畫，就是要提供Z世代青年最有用的協助，成為他們在高雄最堅實的後盾。

青年局為協助青年創新創業，今年度共開辦2場青創之夜、3場大師論壇、8系列課程，共邀請21位導師講師傾囊相授實務經驗，累計90小時線上串聯線下虛實整合活動，以及3000以上參與人次，線上觀看時數更累計超過300000分鐘。

18日星光派對現場首播年度紀錄影片，青年局也邀請今年度積極參與，同時擔任紀錄影片素人主角的學員暢聊屬於他們的職涯發展願景。

張以理提到，此次年度主題特展以「WOW!高雄」作為策展核心精神，便是鼓勵青年朋友們walk our way，找到自己的熱情與天賦所在，為自己所認同的事物努力，在走自己的路上，青年局絕對不缺席。