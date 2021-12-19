四大公投案最終都因投票數沒過門檻的關係遭否決，中廣董事長趙少康除了在臉書對數據進行分析外，今（19）日下午接受媒體採訪時，就表示雖然民進黨這次贏了公投，卻丟了很重要的三個地方，分別是基隆市、新竹市及桃園市，其中趙少康特別針對桃園表示「我認為國民黨有機會拿回來！」

趙少康表示，其實在投票之前本就有預測要跨過25％的門檻相當難，甚至預判就是跨不過，但還是「知其不可為而為之」。趙少康說，2018年公投雖然有過，但當時議員、縣市長的投票率有66％至68％左右，可是公投的投票率僅有54％，因此這次公投沒有綁大選，前面預估投票率就是在40％左右，兩黨平均一分就是各20％，都過不了門檻。

趙少康指出，除了核四議題的人數差距較大一點點外，其他三案的人數差距都在20萬左右，不過他也說不牽涉黨派的議題，如食安、環保等，還是在動員之下輸了，「意識形態壓過環保跟食安，對這點很我滿失望的」，認為當民進黨打出藍綠對決時，選民真的只問立場不問是非，以後什麼事都這樣的話，是台灣的悲哀。

除此之外，趙少康表示這次公投有一個很大的重點，就是民進黨輸掉基隆市、新竹市及桃園市三個地區，趙少康說新竹是全台擁有最多最高知識分子的地方，而桃園也是六都之中非常重要的地方，讓趙少康特別針對桃園說「我認為國民黨有機會拿回來！」