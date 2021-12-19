2021台北馬拉松國內全馬女子第1曹純玉，並達到2022杭州亞運參賽標。（大會提供）

「跑者期末考」台北馬拉松19日由台北市市長柯文哲、副市長黃珊珊、活動大使盧彥勳等代表鳴槍，於台北市政府前廣場盛大開跑，女將曹純玉以2小時33分51秒獲得國內女子第1，並達到2022年杭州亞洲運動會女子馬拉松參賽標準，達成個人賽前目標。

台北馬拉松是國內唯一獲世界田徑總會（WA）「菁英標籤認證」的市區馬拉松，為符合標籤認證的資格規定，主辦單位邀請12位國外頂尖好手提前來台，接受14天的隔離檢疫，再加上7天自主健康管理，同時在賽前進行多次篩檢確認安全無虞後，終於在19日下場與國內好手同場競技。

男子全馬部分，伊索比亞籍的畢克塞恩（Demeke Kasaw Biksegn）以2小時11分42秒拿下冠軍，國內好手周庭印以2小時23分13秒獲得國內男子第1，並在這場比賽打破個人最佳成績，他認為，自己一直專注在跑步的節奏上，天氣也很舒服，很像在日本比賽的感覺，賽道的規劃也幫助蠻大，在疫情的影響下還能有這麼大型比賽，還蠻開心的。

女子全馬部分，同樣來自伊索比亞的卡塞恩（Alemtsehay Asefa Kasegn）以2小時30分44秒封后，曹純玉不但勇奪國內女子第1，完成時間也到2022年杭州亞洲運動會女子馬拉松參賽標準2小時35分，將前進明年亞運；曹純玉是國內女子馬拉松全國紀錄保持人，她指出，今年賽道風口部分，對於選手幫助蠻多的，加上自己去年的經驗，所以前段跑得比較保守一點，今年雖然沒有破個人最佳成績，但能順利完賽、達到亞運參賽標準，「第一次達標，蠻開心的。」

今年部分路線賽道利用車道分道進行分流，讓選手跑起來賽道更寬闊更舒適，且馬拉松組河濱公園內賽道較彎曲狹窄路段也進行調整修正，使選手跑起來更省力，且速度受影響更小，全程賽道經過臺北市各地標，展現用雙腳邊跑邊觀光台北，且賽道邊眾多觀眾為跑者加油打氣，使整場賽事氛圍更熱鬧、選手參賽心情更高漲，完成成績更優於去年。

自疫情從全世界蔓延開始，去年台北馬拉松就以高規格的防疫措施成功舉辦，世界田徑總會賽後報導2020台北馬拉松為去年疫情後世界規模最大的群聚性體育活動，今年依然維持最高規格的防疫標準，19日活動現場所有出入口都設置紅外線體溫感測儀或額溫槍檢測，備妥抗菌清潔噴劑，同時在終點準備3萬片醫療口罩，讓每位完賽跑者都能第一時間換上全新口罩確保安全。

2021台北馬拉松國內全馬男子第1周庭印。（大會提供）

2021台北馬拉松女子半馬冠軍蘇鳳婷。（大會提供）

2021台北馬拉松男子半馬冠軍李立軍。（大會提供）

2021台北馬拉松男子全馬冠軍伊索比亞畢克塞恩。（大會提供）