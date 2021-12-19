李靚蕾今也曝光王力宏昨天下午試圖用金錢收買的簡訊，要求她「如果你現在發聲明道歉，跟大家說你昨天其實是神智不清發的文，現在跟孩子住的房子就給你」，文中還透露協議離婚時，她曾要求將這處共同生活的房子留給她跟孩子們，但王力宏拒絕，說可以借母子4人居住，但之後要還給他；藝人郁方驚訝表示：「這真的是情何以堪！我就問問，你會希望你的女兒將來長大之後，遇到這樣的事嗎？」

郁方2006年嫁給斐儷珠寶小開陳昱羲，婚後生了兩男一女，常被說是豪門媳婦的她總澄清自己是「好門媳婦」，對於連日來的王力宏遭離婚妻李靚蕾反撲，她有感而發在臉書發文：「一旦決定進入婚姻，女生要明白， 你可能會犧牲90％的自己， 而男生大概只有犧牲10％吧？！所以一旦一方即已享受婚姻的果實，又想回到單身時的個人生活，解除這個契約，卻被回應說：房子借你和孩子住，以後要收回來…這處理手法，到底誰教的？」

她說不止一次聽到想離婚的男生這樣跟女生說 ，這對女生來說真的是情何以堪！她在回覆網友時也認為「五千年女性的思想束縛該解脫了」。

曾是主持人的作家吳淡如特別留言：「有些人，有些家庭，你為他犧牲反而會換來仇恨。那個問題就在於『唯我獨尊，寧可我負天下人』。不管怎樣，這是一個思考的好機會。這樣的例子並不罕見！」