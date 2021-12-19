安平老街入口處一處鐵皮屋，茶飲店與帽子店因大火付之一炬，遊客出入投以異樣眼光。（程炳璋攝）

著名的台南市安平老街18日晚間10時許傳出茶飲店與帽店相連的鐵皮屋大火，將兩處攤位燒成廢墟，該處就位在安平老街入口處，19日假日人潮洶湧，遊客驚問「這怎麼了？」地方緊急善後，卻礙於火調無法清理，只好先將屋外雜物先整理丟棄，搶救老街門面。

安平老街入口處，一家茶飲店與相連的帽子店，18日晚間，茶飲店2樓神明廳房間起火，迅速延燒包含兩家店在內的全棟鐵皮屋，劇烈火勢不僅吞噬兩家店面，連對面的店家也遭高溫波及，部分玻璃窗碎裂，攤位焦黑，無法做生意。

警消經過20分鐘控制火勢，兩家店卻已燒成廢墟，業者直呼損失上百萬，屋內焦黑的雜物散落一地，屋外也有掉落的看板與鐵皮。

警方表示，鐵皮屋火勢滔天原因很多，帽店業者在屋內囤積很多易燃貨品，可能是助燃原因之一。

安平老街19日一整天觀光遊客仍絡繹不絕，古堡街幾乎成為步行區，現場因台南市消防局尚未完成火調，無法徹底清理，民眾在老街入口處見到焦黑房屋，紛紛驚問「這裡怎麼了？」

殘破廢墟對老街觀光影響大，安平區長蕭泰華與當地里、鄰長19日討論，除了火場圍起封鎖線，緊急找來1輛環保車，在不影響火調工作前提下，初步整理殘垣殘壁外的散落雜物丟棄，搶救安平老街門面，19日仍引起來往遊客議論紛紛。