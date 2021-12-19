王力宏17日深夜被前妻李靚蕾狠爆找砲友、召妓、外遇，導致形象崩塌，時隔2天王力宏爸爸王大中出面澄清兒子不是敗類，為兒洗白，有網友好奇王力宏一家人的背景，仔細一查才發現王家每個人都名校畢業、學歷驚人，直呼王家背景也太強了，更有網友酸說，怪不得王家眼睛長在頭頂上，瞧不起李靚蕾。

王力宏父親王大中深夜發出親筆信反駁一切對兒子的指控。(圖／宏聲音樂提供)

為了洗白兒子王力宏，爸爸王大中今天凌晨2點多寫下親筆信指控李靚蕾是靠懷孕上位，向王力宏逼婚，因此有網友在PTT發文，好奇王力宏一家人的背景是什麼，一查意外發現他們一家人都是學霸，王力宏的爸爸王大中畢業於台大醫學系，在美國擔任小兒腦神經科醫師多年，媽媽李明珠畢業於政治大學，哥哥王力德是耶魯大學醫學博士，大嫂是哈佛大學畢業的醫生，而弟弟王力凱與弟媳同樣是麻省理工學院畢業，王力宏則是伯克利音樂學院畢業。

而王家一家超強學歷讓原PO看傻眼，指出王爸回擊說他只是一個退休的普通老人，結果看起來一點都不普通，那個年代要念到台大醫學系，老婆又是政大畢業，真的不簡單，「台灣有幾個家庭可以有這樣狂的背景。」

文一PO出後，引起網友熱烈討論，還有人指出王力宏奶奶是清華大學經濟系畢業，寫過會計學原理、英漢漢英會計學辭典，表叔則是唱紅《龍的傳人》、之後轉戰商場的李建復，王力宏舅公則是中研院院士許倬雲，為知名歷史學家，讓網友紛紛留言：「所以才看不起人呀」、「真的是瞧不起對方」、「只不過會唸書加有錢，王爸以為自己是皇室家族，才會霸凌媳婦」、「哇，名聲多響亮，怎麼可以被李搞砸」、「全家名校一起霸凌李靚蕾真恐怖」。

但李靚蕾也不是省油的燈，大學畢業於美國普林斯頓工程管理學，專攻金融工程以及運籌學，之後又拿到哥倫比亞商學院MBA，畢業後進入美國金融巨擘「摩根大通」擔任分析師，李靚蕾17日發布的長文中也指出，與王力宏結婚這麼多年，她自己也不缺錢，卻遭到王家不斷地懷疑、羞辱和冷暴力，她不懂王家為什麼要這樣對待她。