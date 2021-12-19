公投大選落幕，藍營全盤皆輸，民進黨立委鄭運鵬今在臉書貼文指，國民黨主席朱立倫路線失敗，新北市長侯友宜對公投議題的不表態，是迴避保護新北市民的責任。對此，國民黨新北市議員江怡臻反擊認為，綠委在公投結束後還想對藍營進行思想檢視，甚至曲解當事人真意，「整場公投儼然成了民進黨的政治屠宰場，綠營想繼續用公投的話題去分裂國民黨，大可不必」。

江怡臻指出，鄭運鵬口口聲聲說，侯友宜出賣了新北市民，但鄭運鵬身處的桃園市，雖是民進黨的鄭文燦執政，最後還是開出了「四個同意」，以鄭運鵬的邏輯，民進黨不也背叛了桃園市民，而被民意狠狠打臉嗎？身為藻礁的所在地，同意票39萬卻遠比不同意34萬多，代表多數的桃園市民仍是希望跟藻礁永存，民進黨卻不知反省，只會優先攻擊國民黨，不知道桃園真正的民意，這才是真正背叛市民的市長和立委。

4大公投議題，新北市開出3個同意，僅重啟核四不同意多於同意票，江怡臻進一步表示，公投投完最重要的是不是找戰犯，而是想如何針對公投結果，提出相應的政策和配套措施，相信市長侯友宜一定會繼續努力，尊重民意並針對公投結果做出最完善的應對措施，保障市民的福祉。

江怡臻表示，誠如朱立倫主席昨天所言，這次的公投，贏家並不是台灣人民，而是蠻橫的獨裁政府，公投本身是為了展現人民意志的民主手段，但卻在民進黨大張旗鼓的操作之下成了惡性的兩黨對決。