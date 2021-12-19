引進最新萊恩周邊商品，其中有台灣限定款的「車長萊恩」身穿「KHH」制服，成為粉絲們必定收藏的商品。（柯宗緯攝）

開幕首日，粉絲擠爆搶購周邊商品。（柯宗緯攝）

開幕首日，粉絲擠爆搶購周邊商品。（柯宗緯攝）

開幕首日，粉絲擠爆搶購周邊商品。（柯宗緯攝）

來自韓國的超高人氣「KAKAO FRIENDS」日前在義享時尚廣場設立快閃櫃後，在廣大粉絲的敲碗期待下，正式於12月18日在高雄義享時尚廣場開設KAKAO FRIENDS二號店，更創立全台首家萊恩咖啡廳，同時引進最新萊恩周邊商品，其中有台灣限定款的「車長萊恩」身穿「KHH」制服，成為粉絲們必定收藏的商品。

位於高雄義享時尚廣場6樓的KAKAO FRIENDS高雄義享二號店，同時也是全台唯一設置有「RYAN COFFEE萊恩咖啡廳」的正式櫃點，一踏入櫃內就能看到手拿飲料杯的超萌萊恩巨型公仔與大家見面，帶給粉絲們滿滿的驚喜，也吸引不少人特地前往拍照打卡。

飲品以KAKAO FRIENDS九個角色進行命名，推出了「萊恩」芒果珍珠鮮奶、「桃子」草莓珍珠鮮奶、「NEO」芋頭珍珠鮮奶、「FRODO」咖啡珍珠鮮奶、「TUBE」荔枝珍珠氣泡飲、「MUZI」鮮檸檬綠茶、「CON」綠葡萄珍珠氣泡飲、「JAY-G」黑糖珍珠鮮奶茶等九種口味調飲，並且飲品內使用的珍珠都是以新鮮的水果製作而成，每顆珍珠都吃得到天然水果香，再搭配可重覆使用的「超萌萊恩」造型杯體，不只更加環保，也讓味覺與視覺能獲得更大的滿足。

此外，台灣限定的「車長萊恩」系列也同步上市販售，其中身穿「KHH」制服的車長萊恩絕對是粉絲們必定收藏的推薦品項，此外還有車長萊恩壓克力吊飾可做為鑰匙圈使用、以及車長萊恩鏡子方便隨身攜帶，讓生活中都能有可愛萊恩的陪伴。

因應即將到來的聖誕及跨年派對，聖誕新品也同步上市中，一系列換上糜鹿、聖誕樹、聖誕花圈造型的萊恩，也特別適合做為交換禮物的送禮選項，讓可愛的KAKAO FREIENDS陪大家一起度過幸福的聖誕節慶。

歡慶KAKAO FRIENDS高雄義享二號店開幕，12月18、19日凡於櫃上消費滿399元，贈萊恩造型氣球乙支；消費不限金額，即贈限量明信片乙張及扇子乙支(12月20日後則為擇一贈送，限量，恕不挑選)；12月19日的下午2點到下午5點，每逢整點還有可愛的萊恩與桃子將在KAKAO FRIENDS高雄義享二號店與大家見面，喜愛KAKAO FRIENDS的粉絲們，千萬不能錯過。