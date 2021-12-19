呂秀蓮(崔慈悌攝)

四大公投全遭執政黨封殺，前副總統呂秀蓮今天呼籲朝野政黨，應該重新省思，把《公投法》修改得更為周全，讓公投得綁大選，2022年也應舉行民間國是會議，取得台灣內部的共識。學者王業立也認為，朝野應該盡快修訂「不在籍投票」的相關法規，以提高投票率。

1218四大公投結果揭曉，投票率僅41.1％，包含「反萊豬」、「綁大選」、「啟核四」以及「護藻礁」四項提案皆未通過公投門檻。中華民意研究協會理事長黃旻華今天邀呂秀蓮、前彰化縣長卓伯源、國民黨立委江啟臣、前中選會主委陳英鈐、台大政治系教授王業立等人，針對此次公投結果進行解析。

呂秀蓮指出，公投綁大選的議題，短期間內，已經沒有公投的可能，呼籲朝野政黨應該重新省思《公投法》，把《公投法》修改得更為周全，讓公投「得」綁大選，而不是用法律加以剝奪。

對於此次公投結果，她認為，雖然讓美國放心，卻也看清民進黨，而中國大陸則對國民黨不再冀望，但是公投所帶來的撕裂，卻是台灣社會的傷害，人民應該要團結，朝野應該要和解，兩岸才會有和平，2022年應該要舉行民間國是會議，取得台灣內部的共識。

陳英鈐指出，現行《公投法》中的限制，像是選務人員必須要有二分之一具有公務人員身份，這是「公投綁大選」所面臨實際上的困難。

他認為，與2018年相比較，2021年四項公投，執政的民進黨在因應上已經「有進步」，初期雖不免有些混亂，但四項公投的政策方向決定後，全黨一致對外，正面面對，並且進行說服的工作。

反觀在野黨，陳英鈐指出，2018年在公投的混亂中成為受益者，這次希望複製相同的經驗，但結果卻完全不同。他也提醒，台灣所處的國際局勢險峻，特別是公投題目與國際信任的問題，往往涉及非常複雜的關係，但有多少選民是認真看完20場電視說明會？這也是中間選民因為無法判斷而不出來投票的原因。

王業立表示，陳柏惟罷免案後，民進黨內部有高度的危機意識，另一方面，國民黨將四項公投提升到「不信任案」的層次。兩大黨都進行高度的動員，甚至與未來的提名機制掛勾，「四個同意」對上「四個不同意」，讓選民失去的理性思考的空間，也讓中間選民以及年輕選民的投票意願下降。

他認為，這次公投結果顯示，民眾對於議題的興趣還是比較小，未來的公投如果沒有政黨的動員，可能投票率會更低，過關的機會更小，公投的正當性也會削弱，因此他呼籲，朝野應該盡快修訂「不在籍投票」的相關法規。

此次公投結果，呈現「北藍南綠」的政治版圖，他提醒民進黨要特別注意基隆、桃園、竹市的同意票居多，反之，國民黨目前執政的台中、彰化、雲林、嘉市以及宜蘭卻是不同意票居多，不過，他也認為，地方選舉還是首重執政表顯以及候選人特質，投票率也會高出許多，公投的結果未必能反應在2022的選舉預判上。