由嘉義市立美術館承辦的知名藝術家劉長富紀念展-「從北回歸線出發–飛越北極圈」， 12月22日起至明年1月16日，共展出66幅畫作，並以回顧劉長富生前，自2010年嘉義市立博物館發表OD數位藝術油畫創作之後，近十年的作品，以期分享他生前的創作理念與傳達他繪畫的快樂。

嘉義人的劉長富，在卸下台灣的美術教職及校長的職務後，2006年旅居加拿大，展開自己的藝術創作生涯，2018年因病與世長辭。

劉長富的家人今年受到嘉義市政府文化局邀請，並由嘉義市立美術館承辦劉長富紀念展，展期自12月22日至2022年1月16日，在嘉義市政府文化局4樓展覽室/文化藝廊（嘉義市忠孝路275號）登場，展出畫作共66幅，以回顧劉長富自2010年嘉義市立博物館發表OD數位藝術油畫創作之後，近十年的作品，並分享他的創作理念與傳達他繪畫的快樂。

劉長富生前，沉浸於大自然的浩瀚與美景，每次回台帶回最新的國際藝術觀念，讓同好也有機會一睹他的蛻變與色彩繽紛的創作；此次展覽規劃，以繪畫的內容，共分六個單元，將帶領大家以輕鬆的心情，跟著劉老師從嘉義北回歸線出發，沈浸在畫展「旅程」中，依序拜訪溫哥華的春天，體會「大地之愛」，騎馬「穿越叢林」、「飛越北極圈」、「尋覓北方」，及觀賞島嶼沿岸岩石-造物者的傑作。

參觀者也可以在同一段單元裡，欣賞到不同時期藝術家眼界所呈現的景物變化，及多幅經典的OD藝術油畫。

劉長富生前，常涉足的北美西岸各大小島嶼，隨著獵人穿梭於加拿大卑斯省與北緯65度的育空領地，展開長期的大自然尋覓與冒險。因他深入無人煙的荒野，探討原始藝術與大自然的關係，觀察生態萬物之美，四季的變化，感受大地隱藏著無盡的愛，至於「外師造化，中得心源」，則是他這些年的創作理念！

該次展覽策展人蔡蓁蓁指出，她從整理劉長富老師遺留的資料中，更加了解劉老師除是位天生的藝術家、熱情的教育家外，還是位孜孜不倦與時俱進的學者。劉長富遊歷歐美各大美術館、博物館，也曾發表超過百篇「藝術之旅」文章，分析各時期藝術大師作品。

劉老師旅居加拿大後，更探討北美當代藝術，因此對當地繪畫媒材與形式，有很深入的見解。

蔡蓁蓁強調，此次展覽具雙重意義，除展出劉長富在北加拿大期間的創作題材，也順便帶領我們歷遊極地的美麗風光，師法自然享受大地之愛，在氣候變遷日趨嚴重的當下，也讓我們反思如何更珍惜自然保護環境，關注地球暖化，守護北極！

回首來時路，劉長富2010年回國在嘉義市博物館發表OD藝術油畫作品；2011年應邀回台在中正紀念堂中正藝廊展出150幅巨作，並於2014年應邀在國父紀念館展出；2015年元月加拿大多元文化部部長Jason Kenney授予第一屆加拿大中華藝術橋美術大賽評審委員証書，2015年4月應邀請在國防部大直博愛藝廊，展出60幾幅畫作。

劉長富又陸續受邀在台積電與研華科技企業藝廊空間，交流分享。此外，劉長富也展開了美國紐約、芝加哥、多倫多及溫哥華一系列的國際巡迴展出，廣受好評。