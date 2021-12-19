藝人王力宏遭前妻李靚蕾以毀滅性長文爆料私下超渣，出道20幾年的優質形象雪崩式毀滅，對此PTT鄉民女神qn（黃瓊慧）直言有人已被打到重傷斷手腳，她也向王父喊話別再幫45歲的兒子袒護了。

李靚蕾今（19日）再發7點聲明控訴王力宏，並否認王爸爸的親筆指控，要求前夫下午三點前道歉，否則將提告父子倆。Qn今在臉書整理王力宏婚變懶人包，表示這次事業捲入的人事物層面很廣泛，「有幾個人已經被打到重傷斷手斷腳了，應該有符合到大家想看到血流成河的期待。」

Qn提到王父19日凌晨發手寫信替王力宏反駁，強調兒子沒有出軌，控李靚蕾獅子大開口討數億台幣贍養費、房子、傭人、保母和司機，忍不住開酸：「大中講媳婦靠懷孕上位是甄嬛傳看太多嗎？真沒想到這是一個台大醫學系畢業留美的專業人士說詞」並向王大中喊話：「你不要再出來坦了，雖然作文大家都會寫，但是事實真相只有他們夫妻兩個自己知道，你不要幫你45歲從不約砲召妓的好兒子再袒護了，只會越弄越糟，叫他自己下午3點出來面對吧！」

不過，截至下午3點為止，王力宏及所屬公司均未對此事發聲，按照李靚蕾的公開聲明，她可能要向前夫及前公公提告誹謗罪，昔日舊愛將在法院上對簿公堂。