桃園市社會局19日表揚35名專業、充滿熱忱的托嬰中心專業人員，和17家評鑑優、甲等的托嬰中心。(蔡依珍攝)

桃園市社會局19日表揚35名專業、充滿熱忱的托嬰中心專業人員，和17家評鑑優、甲等的托嬰中心。(蔡依珍攝)

桃園市社會局19日表揚35名專業、充滿熱忱的托嬰中心專業人員，和17家評鑑優、甲等的托嬰中心。(蔡依珍攝)

桃園市社會局19日表揚35名專業、充滿熱忱的托嬰中心專業人員，和17家評鑑優、甲等的托嬰中心。(蔡依珍攝)

場邊也邀請2歲以下嬰幼兒體驗趣味寶寶爬行、搬尿布比賽、還有闖關遊戲等，寓教於樂。(蔡依珍攝)

場邊也邀請2歲以下嬰幼兒體驗趣味寶寶爬行、搬尿布比賽、還有闖關遊戲等，寓教於樂。(蔡依珍攝)

場邊也邀請2歲以下嬰幼兒體驗趣味寶寶爬行、搬尿布比賽、還有闖關遊戲等，寓教於樂。(蔡依珍攝)

場邊也邀請2歲以下嬰幼兒體驗趣味寶寶爬行、搬尿布比賽、還有闖關遊戲等，寓教於樂。(蔡依珍攝)

場邊也邀請2歲以下嬰幼兒體驗趣味寶寶爬行、搬尿布比賽、還有闖關遊戲等，寓教於樂。(蔡依珍攝)

場邊也邀請2歲以下嬰幼兒體驗趣味寶寶爬行、搬尿布比賽、還有闖關遊戲等，寓教於樂。(蔡依珍攝)

桃園市143家托嬰中心有33家是公立，社會局19日表揚35名專業、充滿熱忱的托嬰中心專業人員，和17家評鑑優、甲等的托嬰中心，場邊也邀請2歲以下嬰幼兒體驗趣味寶寶爬行、搬尿布比賽、還有闖關遊戲等，寓教於樂，「笑」果十足，吸引逾百對親子到場同歡。

副市長高安邦說，桃園人口平均年齡約40歲，年輕、有朝氣且蓬勃發展，目前桃園市立案143家托嬰中心，其中33家公設民營托嬰中心，110家私立托嬰中心，準公共化簽約率也已高達96％，為提升品質，社會局舉辦「2021年嬰為有你，育見幸福─托嬰中心專業人員表揚大會」，感謝托育專業人員長期的奉獻與努力，也期盼在大家共同努力之下，讓桃園的托嬰中心持續朝向更高品質的方向努力。

私立睿比托嬰中心張淑怡，因對幼兒工作有興趣，行銷公關研究所畢業後就到幼兒園，婚後因前主管到托嬰中心開業，轉換跑道跟著到托嬰中心，一度讓父母不能諒解，覺得大材小用，所幸靠著熱忱獲得家長肯定且願意不斷介紹學生，發展出一片天，終獲雙親全力支持，服務近20年來尤其擅長節慶教學、親子家庭活動設計等，19日獲敬業樂群獎肯定。

現場也舉辦寶寶趣味競賽、親子手作彩繪耶誕木盒、寶寶體適能和副食品講座等，透過寓教於樂，讓參與的親子，更了解社福政策及資源，輔助家長育兒之路走得更順利。