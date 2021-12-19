歌手王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，王力宏爸爸今日凌晨公開手寫信，指李靚蕾未婚懷孕，並以此逼婚，王爸爸還清楚寫道，兒子跟他說，和一名女子（李靚蕾）在一起，當時女子稱是月事後一周，兩周後女子說懷孕了，醫藥臉書粉專《MedPartner 美的好朋友》表示，不確定王爸想要指控什麼，「但李靚蕾在那時間懷孕，是很合理的。」

《MedPartner 美的好朋友》今（19）日在臉書粉專發文指出，依照排卵周期28天推估，生理期的第一天算起，大約過14天就是排卵日，然後再14天是下一次生理期的第一天，懷孕後的9天內受精卵就會著床，產生高濃度的Beta-hCG（乙型人類絨毛膜促性腺激素，可以透過血液或尿中hCG值來判斷妊娠），此時尿液中的hCG濃度高，利用市售的驗孕棒即可驗出是否懷孕。

《MedPartner 美的好朋友》分析，若生理期從第一天到完全結束算5至7天，那生理期後一周，大約是12至14天就是排卵期，這時如果沒有進行避孕措施，受孕的機率就很大，通常性行為後7至10天可以驗出來，因此李靚蕾在一周後驗孕，「完全沒毛病」。

《MedPartner 美的好朋友》說，驗出懷孕趕快跟對方說也很合理，因為要選擇終止懷孕的選擇比較多，至少在這個時間還可以選擇吃藥，不必上手術台，「這部分李靚蕾做得沒有錯」，並表示不懂王爸爸公開信裡，刻意提到李靚蕾的生理周期，「是想陳述或指控什麼？」

不少網友也紛紛留言，「會算，就代表王力宏父子覺得女人懷孕，都帶著目的，誰沒事算天數 哪天著床的」、「這有什麼好質疑的，都生3個了，才在事後諸葛」、「前公公在公開信講這個真的很不妥，連前媳婦的月經週期都記得那麼清楚」。