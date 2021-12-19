台灣史上首次不綁大選的公民投票結果昨揭曉，「反萊豬」、「重啟核四」、「珍愛藻礁」、「公投綁大選」等四案全軍覆沒，得票率皆未跨過公投門檻，「不同意票」也全數高於「同意票」，民進黨政府大獲全勝。《中時新聞網》今用圖表解析結果，包含投票率最高和最低的縣市、全台縣市的投票概況，以及關鍵縣市的公投結果。

這次四大公投全台各縣市的投票率中，全國投票率最高為台北市，據中選會統計，北市投票率達47.07％；而投票率最低為金門，據中選會統計，投票率僅為18.79％。

至於全台各縣市「四個都同意」的縣市為台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、花蓮縣、南投線、台東縣、連江縣、金門縣、澎湖縣，共12各縣市；「四個都不同意」則為彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、屏東市，共8各縣市。

在「重啟核四」和「珍愛藻礁」議題上，核四所在地貢寮區，據中選會統計，「重啟核四」同意為1007票、不同意為3139票；核廢料存放的蘭嶼，據中選會統計，「重啟核四」同意為444票，不同意345票。而三接所在地桃園市觀音區，據中選會統計，同意為9509票，不同意為11624票。