「優質偶像」王力宏自從宣布和糟糠之妻李靚蕾結束8年婚姻後，以為能因此畫下句點，沒想到2天後就遭到李靚蕾近5000字「毀滅式」的反擊，指控他在婚內約砲出軌，其中一位更疑指向「姊妹花團體」By2的妹妹Yumi，雖然隨後By2工作室微博就發文澄清，還表示已經報警，卻再度遭到李靚蕾正面迎擊，讓Yumi瞬間變成過街老鼠，甚至還有網友要求她改名，再度於網路上引發話題。

李靚蕾17日晚間於個人IG及微博上發出近5000字的聲明，內容揭露與王力宏結婚8年來的辛酸，除了要面對對方家人的懷疑及霸凌外，更受盡王力宏的冷暴力，讓她忍無可忍決定反擊，直接公開男方混亂的交友關係以及誇張的約砲行徑。

其中被影射為王力宏小三的By2妹妹Yumi（孫雨），因氣不過自己遭到影射而氣得連夜報警並PO文討拍，卻遭到李靚蕾直接再留言處表示「請把警察的聯繫方式給我，我提供證據，謝謝」狠打Yumi的臉，更直接坐實了她就是小三，正面態度受到網友一致讚賞，Yumi也開始遭到網友砲轟，不少人更要求她退出演藝圈，並改名為「孫雞」。

反觀與妹妹同時出道的姊姊Miko，卻沒鬧過什麼負面新聞，許多網友也開始心疼起姊姊，要Miko乾脆單飛，還有人還翻出她們2011年的單曲《有沒有》中的歌詞「我跟他，到底有沒有牽手，氣死你，氣死你，偏不說」狠酸Yumi，網友看到後也紛紛留言「好應景的歌詞」、「原來歌詞是這樣來的」、「Yumi就直接退團別再害姊姊了」。