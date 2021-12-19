竹東地瓜節來了！竹東地區農會以竹東樂活田園之旅為主軸，19日在竹東雜糧產銷班旁的稻田舉辦焢窯活動，吸引上千人次參與焢窯挖地瓜、撿雞蛋及趣味的泰雅原住民生活遊戲，很多民眾全家出動，一起體驗早年農村生活。

新竹縣副縣長陳見賢說，竹東地瓜節已成為竹東地區重要節慶，種植甘藷面積有32公頃，今年預估可收穫400公噸以上，產值達2千萬以上，由雜糧產銷班研究栽種的台農57號品種，天然有機口感極佳，希望更多人支持。

陳見賢希望竹東地區農會每年能夠繼續辦理地瓜節，縣府絕對支持，也建議未來停車場能規畫更好、更便利，讓更多縣民全家大小一起來焢窯及遊樂。

竹東地區農會表示，今年因疫情關係將報名組數減少30％，焢窯活動限定70組，一上網就開搶秒殺，民眾參與相當熱烈，竹東雜糧產銷班種的甘藷都不用農藥，特色在鬆、綿以及香甜口感，適合烤或蒸熟食用，因此深受消費者喜愛。

活動現場特別設置田中裝飾環繞四周，稻草手工堆砌的田間會客室、向日葵花海製作花型栱門、小森泰雅等佈置，給親子拍下美照，小朋友們在稻草堆攀爬玩樂的相當開心。

縣府農業處指出，在竹東鎮中興路二段附近的竹東雜糧產銷班，利用一期水稻收割後的肥沃土地，從竹東圳引頭前溪灌溉用水進行甘藷種植工作。每年3、4月農民便開始以外型飽滿、漂亮的甘藷馴化種苗，7月底再把苗株移植到田裡，至12月中旬進行採收，舉辦焢窯活動藷香四溢，將能讓很多人愛上竹東甘藷！