歌手王力宏認了與李靚蕾8年婚姻終結，簡短聲明看似和平分手，沒想到女方隨後發聲明揭背後真相，痛曝遭王家人催生、言語霸凌，更大爆王力宏婚前、婚後狂出軌還召妓，王力宏20多年來的優質形象一夕崩盤，而他的種種外遇行徑也引發熱議，有網友以「什麼名人外遇最讓你驚訝」為題發文，眾人紛紛給出答案，但很快就發現王力宏還不是最誇張的，眾網友一致認為這位名人才是「外遇界傳奇」。

王力宏離婚惹出大風波，被老婆爆料誇張外遇行徑，卻是王爸爸先發親筆信恐訴女方挾胎逼婚，反遭李靚蕾再發長文曝床第秘辛，因男方說要趕緊結婚生子而長期不避孕，懷孕了告知王家父母，卻被要求墮胎，甚至王爸背書兒子沒出軌，也被女方打臉王力宏沒吐實：「就像他實槌召妓也沒有告訴你吧？」，李靚蕾越受壓迫越強勁的反擊力道，被封為「蕾神之鎚」。

乙武洋匡本是勵志代表人物，卻爆出荒唐出軌事蹟，被認為是「外遇界傳奇」。(中時資料照片)

王力宏離婚事件引發熱議，有網友在PTT以〈什麼名人外遇最讓你驚訝〉為題發文，寫下：「如題，很多名人平時形象很好，什麼愛妻愛家形象，然後被爆料就一片譁然，所以阿，我就在想，大家覺得什麼人爆出外遇會讓你驚訝呢？」，留言區很快塞爆，但答案卻有相當一致的方向，不少人搶答「王建民」、「阿基師」，表示這兩人出事前形象都很樸實正直，爆出的出軌經過卻堪稱經典，但當有人提出「乙武洋匡」時，眾人一面倒都覺得此人是外遇界的頂點，難以被超越。

網友紛紛以假稱讚真諷刺的口吻，回憶當年乙武洋匡慣性出軌的事蹟，直呼「乙武真的無法跨越的高牆」、「乙武超過50個，女的鐵定是自願的，而且離婚後又有女的自動補上」、「乙武洋匡根本勵志文」、「絕對是乙武，你各位好手好腳都沒女友」。

1998年乙武洋匡出版自傳《五體不滿足》後爆紅，是當年「身殘心不殘」勵志代表人物，他在2001年跟學妹仁美結婚，生下2男1女，但卻在2016年被爆多年來外遇5個20多歲年輕正妹，還流出多張親密照，知情人士爆出他真正外遇人數可能有50人，失去好形象的乙武洋匡之後仍是桃花滿滿，離婚後立刻交往混血女大生岩澤直美，前年曾透露有想再婚的打算。