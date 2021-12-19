台驊投控(2636)公布11月營收出現月減表現，股價從150元附近上周修正到132.5元後小幅反彈。根據周五最新公布的SCFI運價指數再創新高，三大遠洋線全面強彈，顯示塞港狀況未解，海運比重高的台驊將持續受惠，加上11月的遞延營收，未來幾月營收不看淡。

台驊11月營收36.80億元，月減7.57％，年增130％，累計前11月營收325.84億元，年增144％。11月因航班無法及時回到亞洲，導致艙位稀缺，大量訂單無法出貨，海運業務單月營收25.88億元，年增160％，月減9.7％，是11月營整體收月減主因。

不過，海運淡季不淡趨勢延續，SCFI運價指數再創新高，較上周續漲84.64點，來到4894.62點，連六周走揚、連續三周創高；遠東到美西線每FEU（標準40呎櫃）運價續增119美元至7419美元，也創新高，遠東到美東線上漲339美元，漲幅達3.18％，來到10983美元。

台驊手上握有長榮、陽明股票，另外，業外OCI長期投資陽明私募有機會在明年第一季公發，也可以參與股息分配，今年兩大航運商荷包滿滿，台驊明年現金股息收入預料相當可觀。此外，台驊今年獲利有望創下新高，股利政策若維持過去6到7成配發率，台驊本身配息也是令投資人期待。

技術面方面，台驊股價沿著119.5元、129元及上周132.5元上升趨勢線緩步向上推升，惟170元以上將進入下一波更大的壓力區。