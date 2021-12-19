廣州日前傳出大規模砍伐榕樹風波，引發多名官員被問責。中共中央文明辦17日發函通知稱，廣州市因發生破壞城市生態環境和歷史文化風貌的重大問題，自16日起，停止廣州市「全國文明城市」資格一年。

「全國文明城市」稱號由中共中央精神文明建設指導委員會辦公室評出，在大陸被稱為全國城市綜合類評比中的最高榮譽，受參選城市黨委、政府的重視。截至今年10月20日，大陸共有290個市、區、縣獲得「全國文明城市」稱號。

廣州在停止資格期間，不得在城市形象宣傳廣告和資料、公共場合、正式公文中使用「全國文明城市」稱號。

通知也提到，在停止資格期滿後，將根據大陸相關部門的評價、省文明委考核意見進行復查，特別是在城市自然環境生態、歷史文化風貌方面，確定是否恢復資格。

根據公開資料，廣州市此前共4次獲評「全國文明城市」，並在過去3次均受中央文明辦通報表揚，2020年更名列大陸第四。

廣州市2020年底砍伐3000棵老榕樹，引發民眾不滿。有消息稱，有人向大陸中央反映，引發高層震怒，導致廣州市委書記張碩輔與市長溫國輝12月初同時被免職。

與此同時，廣東省紀委監委12日還對10名官員問責。同日，廣州市召開領導幹部大會，廣州新書記林克慶在發表談話中表示對此事稱做了「深刻檢討」。