台中市長盧秀燕緊握林太太的手說，「為了讓往生的先生安心，請林太太一定要把自己照顧好」（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市烏日區麗水派出所長林木火18日因選舉勤務未到，被發現連人帶車跌落水溝內，不幸身亡；市長盧秀燕19日前往東海殯儀館慰問家屬，含淚擁抱林太太，暖心鼓勵「我們是一家人，妳不是孤單的」，市府會全力協助，「讓往生的林所長沒有罣礙」。

盧秀燕表示，林木火工作、為人備受同仁肯定，發生意外讓人不捨，警察同仁很團結溫暖，全力協助處理後事，「請林太太安心」。

「媽媽加油！」盧秀燕對林木火不幸過世，留下妻子與兩名兒子，眼眶泛淚緊握著林太太的手說，「為了讓往生的先生安心，請林太太一定要把自己照顧好」。

林家兩個兒子，小兒子就讀高三，剩半年即將考大學，現在正值關鍵時期，盧秀燕鼓勵林太太為母則強，盼讓兒子安心念書、順利考上大學，讓在天上的先生不會掛心。

盧秀燕也安慰勉勵林木火小兒子，「事情交給大人，請他好好念書，因為媽媽心臟裝支架，請他也幫忙關心媽媽身體，讓她有依靠」。

「遭逢意外衝擊很大，這是人生很大的難關」，盧秀燕安慰林太太，只能勇敢面對，請兩個兒子一定要好好照顧自己，並完成媽媽的心願，後事市府一定全力協助。

烏日分局長楊川表示，對於林木火發生意外極度不捨，雖然表定輪休，但因公投將至，17日下午仍至分局參加「全國公民投票安全維護勤務勤前教育」，勤教結束後返回所內，向同仁轉達執勤重點，晚間騎乘偵防機車外出巡視轄區，就未再返回所內，後經民眾發現已不幸身亡，同仁都極為不捨。